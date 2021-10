«Wanda Nara e Icardi in crisi da tempo, lei lo ha fatto pedinare da un investigatore privato»

La crisi matrimoniale tra Mauro Icardi e Wanda Nara sarebbe nata da un tradimento di lui. La vicenda non è solo seguita dal gossip italiano ma anche da quello argentino. Secondo la trasmissione tv “Los Angeles de la manana”, che si occupa della vicenda Nara-Icardi, Wanda avrebbe assoldato un detective per controllare gli spostamenti di Mauro.

Nonostante Mauro abbia provato una riconciliazione con Wanda, le cose tra i due non sembrano andare bene, come mostra la Nara stessa dal suo profilo Instagram dove sono sparite le foto insieme e dal quale continua a lanciare frecciatine. Pare che Wanda da tempo si sarebbe insospettita per degli atteggiamenti di Mario, così da scegliere di assumere un investigatore che le avrebbe portato il nome di “China” Eugenia Suarez, scoprendo delle chat insieme.

Pare che le incomprensioni tra i due andassero avanti da tempo, forse complice il trasferimento in Francia di lui per giocare con il Psg, ma Wanda si sarebbe subito insospettita. Non è chiaro come abbia scoperto le chat, se prendendo il telefono del marito o facendolo hackerare dall'investigatore assunto, di fatto quello che ha visto sul suo smartphone non le deve essere piaciuto molto.

