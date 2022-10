Wanda Nara, rispunta il flirt con Brozovic. Corona non molla: «Icardi venga in aula». Perisic testimone

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a riempire le pagine di gossip di tutto il mondo. Ma dopo la chiacchieratissima separazione tra i due, questa volta in tribunale dovranno recarsi per tutt'altro mortivo rispetto al loro divorzio. O meglio, questo è quello che si augura Fabrizio Corona, accusato dall'ex coppia di diffamazione nel caso del falso flirt tra la showgirl argentina e il calciatore Marcelo Brozovic.

La disputa

Il calciatore Ivan Perisic dovrà comparire in tribunale a Milano per testimoniare nel processo contro Fabrizio Corona, accusato di diffamazione per aver pubblicato online, nel febbraio 2019, un articolo in cui parlava di un presunto divorzio tra Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara. Il motivo dell'articolo? Tutto scaturisce dalla voce di gossip che ha sconvolto la carriera del calciatore quando vestiva la maglia dell'Inter. Un presunto tradimento dell'allora moglie con l'ex compagno di squadra Marcelo Brozovic.

«Venga in aula»

Il giudice della quarta sezione penale, Elisabetta Canevini, ha disposto per Perisic l'accompagnamento coatto per l'udienza del 25 gennaio, mentre se Icardi non dovesse presentaris in aula scatterebbe la remissione di querela e, dunque, non sarebbe più parte civile nel processo. Una presa di posizione netta dopo che, più volte, entrambi sono stati convocati come testi dell'accusa senza mai presenziare. Un'eventuale uscita di scena, quella di Icardi, contro cui Fabrizio Corona si è scagliato con dichiarazioni spontanee. «È un momento molto particolare per la famiglia Icardi-Nara, dai giornali e dai loro profili Instagram emergono tradimenti reciproci, una guerra in cui corso per la separazione che può ribaltare le dichiarazioni rilasciate finora da lui. Potrebbe darmi ragione, per questo non accetto la remissione della querela e voglio che Icardi venga a testimoniare. Quando le relazioni cambiano, come dimostra il caso Totti-Blasi, e ci sono le guerre, magari viene fuori la verità».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 19:48

