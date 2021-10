Walter Zenga lascia la moglie e Dubai, eccolo in Italia con la nuova fidanzata Michela di 31 anni

Un nuovo amore per Walter Zenga. Walter Zenga infatti avrebbe lasciato gli Emirati Uniti e la moglie Raluca Rebedea per tornare in Italia assieme alla nuova compagna, la modella e influencer Michela Motoc, più giovane di lui di trent’anni

Leggi anche > X Factor 2021, via ai live, ma è polemica

Walter Zenga (Instagram)

Walter Zenga torna in Italia e viene sorpreso dai paparazzi di “Chi” in centro a Milano assieme a quella che secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini sarebbe sua nuova fiamma, la modella e influencer Michela Motoc, 31 anni, nata in Romania e cresciuta in Italia, a Cavaion, in provincia di Verona. Il colpo di fulmine tra i due sarebbe scattato proprio a Dubai, dove la ragazza ha vissuto per due anni. Dopo una cena romantica a lume di candela, Walter e Michela hanno trascorso la serata nella casa milanese in cui abita l'ex calciatore. Zenga si è trasferito nuovamente in Italia per via del suo lavoro a Sky, dopo aver lasciato definitivamente gli Emirati Arabi e la moglie, la blogger Raluca Rebedea.

Walter Zenga e Michela Motoc (Foto: Chi)

Zenga e la terza moglie Raluca Rebedea hanno due figli, Samia e Walter Jr e aveva già vissuto una crisi poi, evidentemente solo temporaneamente, superata

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA