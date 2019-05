Walter Nudo dopo l'ischemia: «Ho pensato di morire, in quel momento ho sentito vicino Frizzi»

ischemia e ripercorre i giorni del ricovero.

settimanale Chi (in edicola da mercoledì 8 maggio), della grande paura vissuta l'8 aprile scorso, quando è stato colpito da due ischemie mentre si trovava negli Stati Uniti. Nonostante la gravità della situazione, e contro il parere dei medici americani, Walter Nudo ha deciso di rientrare in Italia dove è stato operato con successo al centro cardiologico Monzino di Milano. Ora, passato un mese di convalescenza il vincitore del GfVip racconta per la prima volta a Chi il suo dramma, per fortuna a lieto fine. «I medici mi hanno detto che avevo un buco nel cuore», racconta Nudo. «Volevo tornare in Italia, dai miei affetti, dalla gente che mi vuole bene. Così ho mentito ai medici e mi sono imbarcato. Quando l'aereo si è staccato da terra ho ricominciato a sudare e a tremare. Appena arrivato sono andato al centro cardiologico Monzino e, dopo aver fatto gli esami di rito, mi hanno operato immediatamente, in anestesia locale. Quando ho capito che la sonda usata dai medici stava entrando nel mio cuore per ripararlo, sono scoppiato a piangere di gioia Questo è il drammatico racconto che Walter Nudo , ha fatto in esclusiva al(in edicola da mercoledì 8 maggio), della grande paura vissuta l'8 aprile scorso, quando è stato colpito damentre si trovava negli Stati Uniti. Nonostante la gravità della situazione, e contro il parere dei medici americani, Walter Nudo ha deciso di rientrare in Italia dove è stato operato con successo al centro cardiologico Monzino di Milano. Ora, passato un mese di convalescenza ilracconta per la prima volta a Chi il suo dramma, per fortuna a lieto fine., racconta Nudo. «Volevo tornare in Italia, dai miei affetti, dalla gente che mi vuole bene. Così ho mentito ai medici e mi sono imbarcato. Quando l'aereo si è staccato da terra ho ricominciato a sudare e a tremare. Appena arrivato sono andato al centro cardiologico Monzino e, dopo aver fatto gli esami di rito, mi hanno operato immediatamente, in anestesia locale. Quando ho capito che la sonda usata dai medici stava entrando nel mio cuore per ripararlo, sono scoppiato a piangere di gioia

.

Ho capito che il mio cuore, la fonte della mia vita si stava aggiustando». Nell'intervista, Nudo rivela che nei momenti più drammatici ha sentito vicino a sé, ad infondergli coraggio, una presenza molto importante: «Non so perché, ma in questa circostanza ho sentito molto vicino Fabrizio Frizzi. Io credo in queste cose. Ricordo che quando Fabrizio stava male, all'inizio della sua malattia, gli ho inviato un messaggio. Lui mi ha risposto dopo tre mesi, ma questo gesto mi ha fatto sentire importante. Ho sentito Fabrizio dentro quella risposta e l'ho sentito ancora in questa situazione».

