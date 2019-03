Walter Nudo, il lancio nel vuoto da quattromila metri è da brividi: «Avevo il terrore di morire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impresa memorabile perIl vincitore dell'ultima edizione delha affrontato la sua paura più grande e si è lanciato nel vuoto superando di fatto i suoi limiti. Sucon uno scatto tra le nuvole ha documentato la sua esperienza. Un lungo post accompagna le immagini che hanno attirato l'attenzione e la curiosità dei followers.«Soffro di vertigini. Ecco perché ho voluto buttarmi da 4000 metri, ina metà del mio viaggio “improvvisato” intorno al mondo! Mi sono detto non posso morire senza sapere cosa si prova a volare come un aquila», ha scritto nel post specificando di aver trovato il coraggio dall'altra parte del mondo. Con lui una compagna di viaggio insolita: «Mi sono iscritto al corso, sono salito sul aereo insieme ad altri pazzi. C era anche una signora di 80 anni che saltava con me per la prima volta....era lei che faceva coraggio a Wally».Un po' di paura, ma poi ne è valsa la pena: «Nel momento di massima paura qualcosa di magico accadeva: qualche secondo prima di buttarmi, il terrore di morire era così vivo e reale... ma qualche secondo dopo anche una delle più grandi gioie mai provate in vita mia erano così forti e presenti. E li ho scoperto una cosa: il picco più alto di paura che abbiamo nella nostra vita coincide spesso con il picco più alto di gioia!!! Quando ci permettiamo di lasciare andare il bisogno di combinare la nostra vita permettiamo all'Universo di inondarci con la sua abbondante magicità. Quante volte abbiamo avuto paura di fare quel passo nella vita, uscire da un rapporto in cui non stavamo più bene, lasciare un lavoro che non ci soddisfava più... oppure inseguire un sogno?!? Quanta paura abbiamo a fare quel passo... ma se poi si rivelasse una delle più grandi gioie della nostra vita ?!?! Raccontami se ti e successo o ti sta succedendo».