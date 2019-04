Walter Nudo di nuovo in forma, eccolo mentre passeggia dopo la paura per l'operazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prime immagini didopo la paura e la corsa in ospedale. L’attore è stato dimesso dalla struttura sanitaria dove è statoe ora sta tornando alla vita di tutti i giorni, anche con una semplice passeggiata per Milano.Walter, già vincitore dell’Isola dei Famosi a gestione Ventura e partecipante all’ultimo Grande Fratello Vip infatti è uscito dall’ospedale Monzino, dove lo scorso 16 aprile era stato ricoverato per un intervento al cuore, dopo le due ischemie celebrali che gli erano state diagnosticate durante la sua permanenza a Los Angeles.L’attore per tranquillizzare i fani ha anche postato una foto post operatoria dal suo account, ma ora per lui inizia un breve periodo di convalescenza e riabilitazione, che lo farà tornare velocemente alla sua “vecchia” vita di tutti i giorni.