Walter Nudo con i figli per il primo compleanno dopo l'operazione: «Le emozioni non sono mancate»

Martedì 4 Giugno 2019, 17:49

compiee festeggia con i: per lui è il primodopo la delicata operazione al cuore in seguito all'ischemia che lo aveva colpito e ci tiene a ricordarlo con tutta la gratitudine verso la vita.L'attore e conduttore, vincitore della scorsa edizione del Gf Vip, ha infatti passato il giorno del suo compleanno insieme ai, che vivono e lavorano al Teatro di Monaco. Walter Nudo ha deciso di andare a trovarli in Baviera ed ha scelto di pranzare insieme a loro in un circolo nautico sul lago di Starnberg.«Ciao ragazzi, anche ​anche questo mio compleanno è arrivato... sono 49!» - scriveai follower su- «Non posso lamentarmi, in questi ultimi anni ho fatto una scorpacciata di esperienze e le emozioni non sono di certo mancate... soprattutto negli ultimi 7 mesi».«Ora però vi devo lasciare, ho un compleanno da festeggiare e gli invitati, come vedete, sono lì che mi stanno guardando e aspettando per mangiare! Love to you, always!», conclude