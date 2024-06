Vittorio Menozzi : «Avevo fatto il provino per Amici, ma poi mi hanno chiamato al Grande Fratello. Ecco com'è andata»

di Redazione web

Vittorio Menozzi è stato ospite del programma radiofonico RDS Reality Bites dove ha rivelato che, inizialmente, partecipare al Grande Fratello non rientrava nei suoi piani. Il modello, poi, ha spiegato: «Se è vero che non parteciperei mai più ad un altro reality? Sì è vero, poi ci sono tanti tipi di reality. L’Isola dei Famosi? No, quella non la farei per come sono fatto. Poi perdo il fisico, l’addominale. No dai, non è quello che sento mio. Questa è una cosa che ho imparato con il Grande Fratello».

L'intervista di Vittorio Menozzi

Durante la sua intervista a RDS Reality Bites, Vittorio Menozzi ha rivelato: «Io non dovevo andare a fare il Gf, ma dovevo andare a fare Amici di Maria De Filippi. Lo sapevo che questo sarebbe stato il colpo di scena. Io ho mandato delle clip dove cantavo e suonavo la chitarra. I ragazzi della redazione mi hanno detto ‘guarda, ci piaci’. Poi mi dicono che mi volevano vedere a Roma per ascoltarmi dal vivo. Poi però su Instagram mi hanno scritto i ragazzi del Grande Fratello e mi hanno detto "Ti va di fare i casting?".

Le parole di Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi ha rivelato che, all'inizio, non era proprio entusiasta all'idea di partecipare al Grande Fratello: «Sono onesto, non trasudavo interesse. Ma nella vita più non ti frega nulla e più questa cosa succede. Poi devi sapere che la ragazza gestisce i provini del Gf aveva lo stesso nome di quella di Amici, quindi mi richiama e mi dice "Com’è andata?". Io rispondo "Bene, mi hanno fatto cantare quattro canzoni". E lei rimane spiazzata "Ma cosa, come ti hanno fatto cantare?". C’è stato uno strano fraintendimento».

