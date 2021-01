Vittorio Cecchi Gori e il nuovo amore: «Si chiama Barbara, ha 32 anni e sogna di fare l'attrice»

Vittorio Cecchi Gori, a 78 anni, ha ritrovato l'amore. Il produttore cinematografico, dopo le grandi storie con Rita Rusic e Valeria Marini, avrebbe ritrovato la felicità accanto ad una giovane donna, che sogna di fare l'attrice.

La nuova fiamma di Vittorio Cecchi Gori si chiama Barbara, ha 32 anni, è cubana e aspira ad una carriera nel cinema. Lo ha rivelato Antonio De Luca, medico e amico molto intimo del produttore, a Libero: «Abbiamo festeggiato il Capodanno a casa sua, nel rispetto del Dpcm, e c'era anche lei. Con Vittorio si sono conosciuti qualche tempo fa, grazie ad un'amica comune».

Il medico e amico di Vittorio Cecchi Gori ha poi aggiunto: «Lui è rimasto molto male nel vedere l'ex moglie, Rita Rusic, a parlare male di lui in tv così spesso. Con Valeria Marini invece il rapporto è migliore e lei è anche passata a trovarlo durante le feste, lui era felicissimo di vederla». Le indiscrezioni, non confermate dal professor De Luca, vogliono che la nuova fiamma, Barbara, sia in lizza per lavorare nel prossimo film prodotto da Vittorio Cecchi Gori. Potrebbe trattarsi del clamoroso remake de Il Sorpasso, che fu prodotto dal padre di Cecchi Gori, Mario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 13:56

