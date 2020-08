Virginia Saba e Luigi di Maio, amore a gonfie vele. L'ultimo scatto insieme scatena il web

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 17:02

Vacanze made in Italy anche per il ministro degli Esteri in questi giorni in Sardegna con la sua compagna. Tra baci e coccole la coppia immortala sui social il proprio amore.Vacanze a casa... si fa per dire, per Luigi Di Maio e Virginia Saba. Nonostante gli impegni politici la coppia riesce a ritagliarsi il proprio spazio e godersi lo splendido mare della Sardegna, terra d'origine di Virginia. L'ultimo scatto li ritrae come sempre felici e sorridenti, ma a colpire è anche il decolletè della Saba. Nonostante la giornalista lo abbia coperto con il braccio, il costume rosso fa risaltare le sue curve che vengono molto apprezzatre anche dal web.«Virginia sei bellissima», scrivono su Instagram e la fidanzata di Di Maio regala uno splendido scatto in bikini con Tavolara a fare da sfondo.