Virginia Saba: «Con Luigi Di Maio una storia romantica, anche mio padre ha detto che è l'uomo giusto per me»

Un amore che procede a gonfie vele e che per circa due mesi è stato vissuto lontano dai riflettori, senza che nessuno si accorgesse di niente. Eppuresi frequentano assiduamente dallo scorso gennaio, molto prima dell'annuncio fatto trapelare via sms ai giornalisti da Rocco Casalino, portavoce del governo Conte, sulla presenza della coppia al Teatro dell'Opera di Roma.La giornalista sarda, con cui il vicepremier delha una relazione da qualche mese, ha raccontato a DiPiù: «Sto vivendo una storia molto romantica con. Certo, la viviamo giorno per giorno con entusiasmo, cercando di stare insieme il più possibile, impegni permettendo. Sono più di due mesi che giriamo per Roma ma nessuno si era accorto di niente».Parlando del suo fidanzato,spiega: «Luigi mi ha conquistato con il suo modo di parlare, con la sua conversazione. Io lui lo trovo bellissimo: ha un sorriso bellissimo, occhi bellissimi…». La giornalista, dal mese di novembre dell'anno scorso, lavora a Roma come assistente parlamentare ed è così che ha conosciuto. «In un contesto lavorativo la serietà è la prima cosa e ho sempre cercato di avere un atteggiamento perfetto che non desse adito a pensare chissà che cosa. Però, a essere sincera… magari in Sardegna a gennaio non è stato così. Eravamo nella mia terra per le elezioni uninominali e, insomma, qualche sorriso in più a Luigi gliel’ho fatto…» - racconta ancora- «Luigi ha già conosciuto mio padre e gli è piaciuto molto, anche se si era già fatto un'idea vedendolo sui giornali o in tv. Lui è felicissimo e mi ha detto ‘Lui è l’uomo per te’. Speriamo bene…».