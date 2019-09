Virginia Saba alla Camera, la fidanzata di Di Maio assediata dai giornalisti

Giuseppe Conte va alla Camera per la fiducia al suo Governo, in Transatlantico fa capolino anche la fidanzata di Luigi Di Maio, Virginia Saba, che fa parte dello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle. La Saba, che si occupa dell'ufficio stampa di una deputata, era avvolta in un tubino verde acqua ed è stata avvicinata dai cronisti in buvette che l'hanno bombardata di domande dopo che si era fermata per un caffè.



Alla Camera in tanti tra parlamentari e nuovi ministri si sono soffermati a commentare il discorso programmatico del premier. Sotto la promessa di non scrivere nulla, timidamente la comunicatrice-giornalista ha detto di aver apprezzato il discorso del premier e il nuovo stile «più pacato» che intende imprimere al nuovo esecutivo. Un modello, le è stato fatto notare, che in passato non era esattamente la cifra adottata dai 5 Stelle in Parlamento. «C'è un tempo per tutto. Le cose cambiano» ha commentato.

Lunedì 9 Settembre 2019, 16:09

