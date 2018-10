Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La fine della storia d’amore tratorna sotto i riflettori a Domenica Live, a molti anni dalla rottura definitiva nel 1993.«Riccardo ha chiesto l'annullamento alla Sacra Rota, anche se nega di averlo fatto - dice- Io non concedo l’annullamento della Sacra Rota. Sono cristiana, in Chiesa ci si sposa una volta sola, non mi va di prendere in giro la mia religione e Gesù».Si sente ancora sposata a Riccardo Fogli?, domanda«Davanti a Dio, certamente, mi sento ancora sposata con lui».