Villa San Martino, a casa di Silvio Berlusconi quasi tutti i dipendenti positivi. Lui e la fidanzata stanno bene

Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina sono risultati negativi al test per il Covid, ma lo stesso non si può dire per la maggioranza dei dipendenti di Villa San Martino, residenza storica del leader di Forza Italia.

Mentre i lavoratori di Villa San Martino ad Arcore sono risultati in gran parte positivi al Covid, il proprietario di casa Silvio Berlusconi e la fidanzata Marta Fascina sono invece risultati negativi al tampone. L'imprenditore e leader di Forza Italia era stata affetto da coronavirus a settembre 2020.

Anche il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani è positivo al virus ma per fortuna asintomatico. Il suo contagio non è collegato a quanto emerso a villa San Martino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Dicembre 2021, 16:13

