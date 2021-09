Victoria Beckham e lo scatto hot del marito David: nudo sul social mentre mostra il lato b

Uno scatto hot di David Beckham con il costume abbassato fornito direttamente dalla sua orgogliosa moglie Victoria. Una sorpresa per tuti i follower dell’ex Spice Girls oggi stilista, che ha deciso di regalare ai follower una foto piccante del famoso maritino.

Victoria Beckham e lo scatto hot del marito David

Una condivisione inaspettata dall’account instagram di Victoria Beckham. L’ex Posh spice, oggi stilista, ha infatti postato dal social uno scatto del marito David che, sdraiato in piscina, mostra una parte del suo lato b grazie al costume parzialmente abbassato. La foto ha naturalmente fatto immediatamente il pieno di like, oltre il milione, e di commenti entusiastici e divertiti da parte dei follower e amici vip come Donatella Versace e David Furnish, marito di Elton John.

Victoria, David e Romeo Beckham

Victoria e David Beckham si sono sposati nel 1999, dal loro matrimonio sono nati i quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e l’ultima arrivata in famiglia Harper Seven, nata nel 2011.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 12:06

