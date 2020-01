Victoria Beckham: «A 45 anni penso di non essere bella. Vedo i miei difetti»

Venerdì 3 Gennaio 2020, 13:45

«Non credo di essere. All'età di 45 anni, ho realizzato che sono ok». Parola di. L'ex Spice Girl ha rilasciato questa dichiarazione durante una recente intervista con la rivista americana di moda Harper’s Bazaar. L'intervistatore le aveva chiesto di parlare dellevissute nel corso degli anni e del suo lungo cammino di autoaccettazione.«Se mi guardo indietro sorrido per quanto abbiamo raggiunto con le Spice Girls , ne son fiera. Far parte delle Spice Girls significava dire alla gente dichi fossero ed esserne felici. Essere la migliore versione di se stessi e festeggiare tutto ciò. Ora mi piace pensare di fare lo stesso attraverso la». La moglie del calciatore David Beckham ha poi aggiunto: «Se penso di essere bella? No, assolutamente no. Ma faccio del mio meglio con ciò che ho. Vedo le mie, i miei difetti, e sorrido: mi rendono ciò che sono e non ho intenzione di cambiarli».Labritannica ha quindi raccontato che «quando stai crescendo, sei ossessionato dalle cose più sciocche, ma quando invecchi impari a sentirti a tuo agio con te stessa e con il tuo corpo, nonostante l'avanzare dell'età».Beckham ora lavora come fashion designer. Ma non è sempre stata così positiva. «Ho imparato cosa significa essere molto giovani e molto famosi. Anche perché il successo è più facile ottenerlo che mantenerlo, e non è cosìcome la gente pensa. Mi ci è voluto parecchio tempo per realizzare che a 45 anni, alla fine dei conti, sto bene. Lavoro sodo, ho quattro figli di cui vado incredibilmente fiera, un meraviglioso marito. Mi sento quindi».Durante l'intervista, ha poi confessato che la relazione con suo marito, l'ex campione di calcio, l'ha incoraggiata ad adottare abitudini alimentari più sane . Soprattutto dopo essere diventata madre, perché «fai più attenzione a cosa mangi di fronte a loro. Capisci che notano tutto, quindi hanno bisogno di vedere la loromangiare in modo sano. E devi insegnargli ad esser felici di chi sono».