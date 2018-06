Victoria Beckham ha 14 anelli di fidanzamento: il marito David ha speso 4,8 milioni di euro

Victoria Beckham ha tutte le fortune: non solo è sposata da 19 anni con il divino David Beckham, uno degli uomini più berlli del pianeta. Ma da lui ha ricevuto ben 14 super anelli di fidanzamento. E badate bene, non robetta da mercatino delle pulci si intende, il gioielliere Steve Bennett, intervistato dal Daily Mail, ha stimato il valore complessivo degli anelli dell'ex spice intorno ai 4,8 milioni di euro.



Un dato da guinness dei primati. Ve ne sono per tutti i gusti e per ogni outfit. Le gemme variano in un arcobaleno di forme e colori: diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri, diamanti fancy yellow o fancy pink; taglio smeraldo, quadrato, a cuscino, a goccia, marquise; montati su oro giallo, oro bianco, platino. E lei riesce abilmente ad abbinarli ad ogni outfit.

