Morta la piccola di Luis Enrique, la figlia di Mihajlovic commossa sui social FOTO

L’ex allenatore della Roma Luis Enrique aveva annunciato su Twitter ieri sera la morte di sua figlia Xana affetta da una grave malattia che l’ha costretta alle cure per diversi mesi: «Nostra figlia Xana è deceduta questo pomeriggio all'età di 9 anni dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro l'osteosarcoma. Ringraziamo tutti per i messaggio d’affetto ricevuti durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione».

Morta la piccola di Luis Enrique , anche la figlia di Mihajlovic piange suo social., che sta vivendo il momento difficile del padre-allenatore Sinisa Mihajlovic , impegnato nella sua lotta contro la leucemia, ha postato sulle sue storie diuna foto di Luis Enrique con lamorta a 9 anni appena per ilalle ossa.La storia su Instagram pubblicata da Vicky MihajlovicLa giovane Vickyha corredato la foto con un maxi cuore rosso in segno di affetto e vicinanza all'allenatore spagnolo ex di Roma e Barcellona. Proprio in queste ore il papà Sinisa Mihajlovic sembra aver preso la decisione di essere in panchina anche in serata, quando il suoaffronetrà in casa il derby contro la Spal per la seconda giornata del campionato di Serie A.Le figlie di Sinisa Mihajlovic