Veronica Satti ricoverata, la figlia di Bobby Solo si sfoga sui social. La lettera (commovente) per la sua ex fidanzata

Brutto momento per Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo ha svelato sui social di trovarsi attualmente ricoverata in una clinica. Con un lungo sfogo condiviso sulle Instagram stories, Veronica Satti ha affrontato il tema della salute mentale e ha parlato, in particolare, della sua condizione di salute. «La salute mentale è un diritto», ha scritto Veronica.

Veronica Satti, le parole sui social

«Sono una borderline nuovamente ricoverata, non mi sono fatta male ma alcune circostanze mi hanno riportata qua, non lo vivo come un fallimento, le “ricadute” possono esistere. Ho nuovamente a mio malgrado riscontrato questo tipo di amaro comportamento. Ti lascia nuovamente illuso, ti fa sentire sbagliato per quella malattia che nessuno vede e tu non vorresti avere, ma non siamo sbagliati noi ma chi tocca con superficialità vestendosi di promesse», scrive Veronica nel lungo sfogo condiviso sulle Instagram stories nelle quali affronta il tema «sottovalutato» delle malattie invisibili.

La lettera per Valentina

Poi condivide una lettera intima, indirizzata alla sua ex fidanzata Valentina: «Non ci parliamo ed è giusto così forse, ma le faccio un plauso per essere rimasta, per aver compreso con così tanta naturalezza la mia malattia, il disturbo borderline, le mie crisi. Da poco diagnosticata, quando neanche io ci capivo nulla lei esisteva nella mia vita, la allontanavo ma non se ne andava, e pensare che prima era il contrario. Che bel casino che siamo state. Con affetto ricordo quando stavo male e lei correva prendeva le mie medicine all’occorrenza e me le dava, aveva imparato cosa fare per tenermi al sicuro».

E ancora: «Ci siamo prese cura l'una dell’altra in momenti davvero assurdi della nostra vita, travolte da mille difficoltà e cambiamenti radicali nelle nostre vite, però c'era la volontà di esserci, quella volontà che in pochi hanno il privilegio di ricevere e dare» ha aggiunto.

Veronica, poi, la ringrazia per tutto il supporto ricevuto: «Tu così pragmatica hai capito quello stigma e mai mi hai fatto sentire sbagliata per quello che non ho scelto di avere. Ci siamo fatte male nel bene e bene nel male».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 19:40

