Bobby Solo fa "pace" con la figlia Veronica grazie a Barbara D'Urso

ROMA - Dopo tante puntate,è riuscita nell’impresa di “riunire” Bobby Solo e la figlia Veronica. In studio,si commuove, ripercorrendo i messaggi che rivelano la ricostruzione del rapporto tra i due.«Ci siamo visti un paio di volte racconta Veronica - ma ci sentiamo tutti i giorni. Mi manda vocali di sette minuti. Mi dice che la gente gli fa i complimenti per come sono».Come è stato il primo incontro?«Ero a Roma, in hotel, lui mi ha vista e mi ha abbracciati, è stato come se non ci fossimo mai separati. Mi ha detto: sei gagliarda».Veronica ha incontrato anche la nuova compagna del padre.Poi, il messaggio di Bobby Solo, che non è potuto venire in studio, perché attualmente in tour: «Sono felice, ho trovato in Veronica il mio alter ego. Barbara, arriverò presto da te con Veronica»