Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pranzo di Ferragosto in famiglia per, ex moglie di. Eccola a tavola insieme ai figli Luigi, con la futura sposa Federica Fumagalli, Eleonora, Barbara con il compagno Lorenzo Guerrieri e i nipoti. La foto postata sul profilo Instagram “lepiùaffascinantidimilano”.