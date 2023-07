Veronica Gentili, la futura "Iena" beccata con Marco Travaglio: scoop bollente dell'estate?

di Redazione Web

Non ha ancora iniziato la nuova esperienza, eppure Veronica Gentili si mostra già nel ruolo perfetto di "iena". Bellissima e ormai nota al pubblico per la conduzione di Controcorrente, Gentili riempie il gossip di queste ore con uno scoop. La futura conduttrice de le Iene, che sostituirà Belen Rodriguez al timone, è stata beccata insieme a Marco Travaglio, giornalista e direttore de Il fatto quotidiano, mentre si sambiano un tenero bacio.

Lo scoop

A pubblicare lo scatto incriminante è Diva e Donna che ha pubblicato la paparazzata in cui è stato immortalato un bacio tra Marco Travaglio (58 anni) e Veronica Gentili (41).

Il bacio

Travaglio e Gentili si sono salutati con un bacio. Cosa ci sarà tra i due? E' certo che i due si conoscono da tempo visto che la giornalista ha iniziato a scrivere proprio sette anni fa per Il Fatto Quotidiano, mettendo in stand by la carriera da attrice (a 17 anni ha debuttato diretta da Gabriele Muccino) per dedicarsi al giornalismo. Non ci sono conferme nè smentite, ma la foto sembra ‘spinosa’ visto che, da quanto si sa, Travaglio è sposato con Isabella con la quale condivide la vita da oltre 30 anni (con due figli). Sarà un semplice saluto? o c'è altro?

