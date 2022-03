Soleil Sorge sugli ex fidanzati: «Jeremias Rodriguez merita felicità, Luca Onestini mi è indifferente. Ora c'è Carlo»

Non perde un colpo Soleil Sorge. A poche settimane dalla fine del Gf Vip, l'ex concorrente è già alle prese non solo con La Pupa e il Secchione Show, di cui è giudice, ma anche con le prime importanti interviste. Ieri è stato il turno di Verissimo dove, in coppia con Sophie Codegoni, si è raccontata a cuore aperto svelando alcuni dettagli sui suoi ex fidanzati.

Soleil Sorge a Verissimo parla dei suoi ex fidanzati

A partire da Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e oggi a L'Isola dei Famosi con il padre Gustavo, dopo la partecipazione nello stesso reality con Soleil. A lui l'ex gieffina ha riservato solo parole di stima e affetto, riconrdando i tempi in cui erano naufraghi insieme: «Lui era fortissimo quando eravamo all'Isola insieme, stavolta c'è anche il papà. Sono certa che saranno una coppia forte. Siamo rimasti in buonissimi rapporti, ma non siamo rimasti in contatto costante. Gli auguro davvero tutto il bene perché è un ragazzo che merita di avere tanta felicità».

Le dichiarazioni di Soleil hanno offerto a Silvia Toffanin lo spunto per parlare di un'altra vecchia fiamma dell'influencer: Luca Onestini. Per uno strano gioco del destino oggi il fratello Gianmarco è concorrente a La Pupa e il Secchione e sarà proprio compito della Sorge valutarlo. La parentela però non influenzerà il suo giudizio, assicura. «Anche se vogliono pensare che ci siano delle cose personali, è passato così tanto tempo. Da parte mia non c'è alcun tipo di rancore. Lo tratto come un concorrente qualunque».

Il rapporto con Luca Onestini invece sarebbe del tutto inesistente: «Potrei definirlo un conoscente a malapena. Ormai sono passati anni e non ci siamo più sentiti, né parlati. Non abbiamo più riallacciato i rapporti. Mi è totalmente indifferente»

Verissimo, Soleil Sorge e il nuovo amore per Carlo

D'altronde Soleil ha la testa ormai da un'altra parte, concentrata com'è sul suo Carlo, «una persona di cui mi sono innamorata prima di entrare nella casa, che ho mantenuto nel mio cuore per tutto il tempo e fuori l'ho voluto rivedere». Preferisce non chiamarlo fidanzato per il momento, ma il suo sorriso tradisce un'affinità di coppia davvero speciale. E la tentazione di saperne di più è fortissima.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 18:57

