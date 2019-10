Verissimo, Marco Maddaloni dopo l'Isola dei Famosi: «Finalmente ho sposato Romina, abbiamo sofferto e siamo andati avanti»

Sabato 5 Ottobre 2019, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aveva fatto laalla suain diretta televisiva al ritorno dall'racconta di aver mantenuto la promessa. L'ex campione si è finalmente sposato con la donna da cui ha avuto due figli. Ospite in studio ricorda anche il dramma vissuto dopo la perdita del loro primo figlio.«Non sono mamma di due bambini, ma di tre - aggiunge Romina - perché il nostro angelo è sempre con noi».«Era troppo presto per diventare genitori, non andò a buon fine... Abbiamo sofferto quel momento, ma siamo andati avanti». Rivolgendosi aMaddaloni precisa: «Non lo sa nessuno, sei la prima persona a cui lo diciamo. Anche la nostra prima figlia ci ha fatto prendere uno spavento perché Romina aveva delle perdite. Per fortuna è qui con noi, è andato tutto bene».Poi le immagini delle nozze, del loro giorno più bello. Ammettono di non aver fatto grossi preparativi e che tutto è stato organizzato in venti giorni. «Avevo paura che non mi portasse all'altare. Alla fine il Maddaloni ce l'ha fatta», scherza Romina.C'è anche l'occasione di parlare di sport: «La mia priorità è la famiglia e ho un'età, ma devo tornare ad allenarmi. Il mio ritiro lo voglio fare con dignità».