Verissimo, Giulia Salemi in lacrime per la nonna: «Resterà in vita finchè non mi sposerò»

Hanno festeggiato 2 anni d'amore Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che hanno sancito il loro fidanzamento proprio nella Casa del Gf Vip 5. Entrambi ospiti di Verissimo, hanno raccontato a Silvia Toffanin come il loro legame sia diventato solido e come siano entrambi legati alle loro famiglie. Parlando della nonna Giulia, Salemi ha raccontato che da piccola le chiedeva sempre di andare a prenderla da scuola, di starle vicino. Ma i sorrisi hanno ceduto il passo alle lacrime: «Ora non sta bene, mi dice sempre che non vede, che non si sente bene ma io le dico che ho bisogno di lei» dice Giulia in lacrime.

«E lei mi ha detto: non morirò finchè non ti vedo all'altare» ha continuato Giulia col volto rigato dalle lacrime. Il legame con la nonna è fortissimo e anche solo per soddisfarla i due stanno pensando al matrimonio. «Con Giulia per la prima volta ci penso» dice Pierpaolo, creando stupore nella conduttrice.

L'amore vero

Si sono conosciuti proprio nella casa del Gf Vip e non si sono più lasciati, incrociandosi più volte in studio. Soprattutto ora che Pierpaolo è opinionista fino al rientro di Sonia Bruganelli. «Penso di aver trovato l'anima gemella» ha detto Pierpaolo a Silvia sorridendo, e subito Giulia ribatte: «Anche io». E, infine, Pierpaolo fa una dichiarazione dolcissima: «Il mio obiettivo è farla sorridere».

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 21:22

