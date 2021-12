Elettra Lamborghini, lacrime a Verissimo per la perdita della cavalla Karack: «Non voglio parlarne»

Elettra Lamborghini, ospite a Verissimo, ha raccontato alla Toffanin il suo amore per gli animali. Vestita di rosso, con in braccio il piccolo cane appena entrato nella sua vita, Elettra ha dichiarato: «Io amo gli animali, fanno parte della mia vita da sempre». E dopo un filmato sulla sua amata cavalla Karack con cui gareggiava, deceduta qualche anno fa, la cantante è scoppiata a piangere.

Sposata da un anno con il dj Afrojack, Elettra non ha mai perso il suo amore per i quattro zampe, in particolare i cavalli. Difatti, prima di parlare di figli ha puntualizzato: «Per ora sto bene così. La mattina con Afro ci dividiamo i compiti: chi porta il cane a fare la pipì o la cacca?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 18:27

