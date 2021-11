Verissimo, Andreas Muller: «Vorrei sposare Veronica Peparini»

A Verissimo la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller racconta l'amore nato ad Amici e parla per la prima volta di matrimonio. I due si sono conosciuti durante il talent e Peparini è stata l'insegnante di Andreas. Il ballerino ha frequentato il programma per ben due edizioni, ma l'amore è stato graduale: «Avevo timore di tutto per i bambini e per la differenza d'età. Abbiamo superato tutto insieme, sono stati momenti tosti», confessa la coreografa.

Alla domanda sul futuro e su possibili nozze, Andreas si sbottona: «Il matrimonio? Non lo escludo, l'ho sempre detto. Non ho mai eliminato dalla mia visione di vita insieme a lei il matrimonio. Piacerebbe più a me che a lei. Perché la proposta non è ancora arrivata? Prima di tutto perché siamo sempre a lavoro... L'unico modo per anticiparla è farla durante una delle puntate di "Amici", dovrei entrare e dire: 'Veronica, mi vuoi sposare?', e uscire».

