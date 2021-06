Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria infuriata: «Bullismo, non sono mantenuta. E il sesso 5 volte al giorno…»

Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria risponde alla accuse: “Bullismo, non sono mantenuta. E il sesso 5 volte al giorno…”. Ultimante Amedeo Goria ha parlato della sua relazione con la fidanzata Vera Miales, con cui ha 31 anni di differenza d'età. Il giornalista ha regalato anche qualche dettaglio piccante, scadendo polemiche e ironia sul social.

Leggi anche > Plastica monouso, dal 3 luglio lo stop. Cosa si può utilizzare

Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria risponde alla accuse

Vera Miales è rimasta molto colpita dalle reazione successive all’annuncio di Amedeo Goria del loro fidanzamento: “Mi ha ferito – ha spiegato in un’intervista a “Fanpage.it” - Il bullismo nei confronti di Amedeo. C'è gente che lo attacca sull'aspetto estetico. Gli dicono che è brutto. Non si rendono conto che è una persona, un essere umano, un padre di due figli. Vorrei difenderlo, ma lui preferisce che io non reagisca. È una persona eccezionale, limpida. Per me è bellissimo. E poi tanti dicono che sto facendo la mantenuta ma non è vero, non ne ho bisogno. Ho sempre lavorato, anche 16-18 ore al giorno”.

E, a proposito di critiche, Vera Miales conferma che con Amedeo Goria ha una vita intima molto attiva: “Ci stanno attaccando perché ha detto che abbiamo fatto l'amore anche cinque volte in un giorno. È vero, è capitato. Se io lavoro tutti i giorni e ci vediamo solo nel weekend, è normale che ci sia la passione, l'amore, la complicità. Insomma, la voglia si accumula. È un po' un rapporto a distanza il nostro. Io sono contenta che quando ci vediamo stiamo sempre attaccati perché questo vuol dire che non va in giro con le altre. Ovvio, non è che ogni volta che vado da lui lo facciamo cinque volte al giorno. Ma confermo che c'è questa forte attrazione”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA