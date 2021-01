Vanessa Incontrada modella curvy per Dolce&Gabbana: le foto ispirate ai quadri del pittore Rubens

Vanessa Incontrada per Dolce&Gabbana. Vanessa Incontrada è la nuova testimonial curvy del marchio di moda Dolce&Gabbana, in una campagna pubblicitaria ispirata ai quadri del pittore Rubens.

La bellissima attrice Vanessa Incontrada appare come immersa nei dipinti di Pieter Paul Rubens per la campagna pubblicitaria di D&G. Una fantastica modella curvy come Vanessa per il brand che ha deciso di allargare la gamma delle sue taglie, che arrivano fino alla 54 per venire incontro alle diverse esigenza del pubblico femminile. Le foto sono state condivise tanto delle stories di Vanessa, quanto dall’account ufficiale di Dolce&Gabbana, che nella didascalia del post ha dato qualche particolare in più sulla nuova campagna promozionale: “Ispirata al movimento fluido e ai colori ricchi e profondi di un dipinto di Rubens – si legge sul social - la scena barocca presenta @vanessa_incontrada che indossa un caftano in chiffon con stampa camelia #DolceGabbana. Scopri la collezione con taglie disponibili fino ad una 54 italiana”.

