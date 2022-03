Vanessa Incontrada, gli auguri social per il compagno smentiscono la crisi: «Auguri Babbo»

Amore ritrovato fra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini? Da tempo si parla di una rottura tra i due ma i diretti interessati non hanno mai confermato, nè smentito. E oggi, in occasione della festa del papà, l’attrice e conduttrice italo-spagnola ha stupito tutti pubblicando una story Instagram in cui fa gli auguri a Rossano, e accanto a lui il figlio 13enne Isal: «Auguri Babbo».

Ai fan, però , rimane il dubbio. Tra le sue storie Laurini ha condiviso una canzone dei Negramaro – L’immenso – accompagnata da un cuoricino. Ad attirare l’attenzione la strofa postata: «Se potessi far tornare indietro il mondo farei tornare poi senz’altro te, per un attimo di eterno e di profondo». Un chiaro riferimento ad una storia ormai conclusa, potrebbe essere quella con Vanessa Incontrada?

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini , insieme da oltre un decennio ma sono una coppia molto riservata. Gli inizi della loro relazione non sono stati facili: si sono conosciuti quando lui era sposato con un’amica della Incontrada. Un matrimonio in crisi che ha poi portato alla nascita di un nuovo legame e di una nuova famiglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 15:55

