Valon Behrami, nuovo amore: è la sexy sciatrice svizzera Lara Gut

Finora, la storia d'amore tra il calciatore dell'Udinesee la sciatrice, svizzera come lui,, era stata oggetto di voci e indiscrezioni circolate in. Oggi, però, dalla 26enne sciatrice proveniente dalè giunta una conferma ufficiale, in un lungo post di riflessione pubblicato su, dopo un promettente avvio di carriera, culminato con una vittoria in Coppa del Mondo nel 2016 e un bronzo alle Olimpiadi invernali di Sochii, ha vissuto una stagione deludente, tra infortuni e piazzamenti mancati per pochi centesimi di secondo. La ragazza, però, dimostra di essere determinata, non solo grazie agli insegnamenti del padre, ma anche per le piacevoli novità nella vita privata.«Negli anni passati ho spesso avuto l’impressione che mi mancasse un pezzo, era una sensazione di incompletezza e ho sempre pensato che fosse legato al mondo dello sci. Quest’inverno ho scoperto quale fosse il tassello mancante e non aveva nulla a che vedere con lo sport: si chiama amore» - spiega la sciatrice, parlando del 32enne centrocampista di origini kosovare - «e di avere una persona accanto che ti tiene per mano e non ti lascia mai sola».Le prime indiscrezioni sulla relazione erano giunte nei mesi scorsi, dopo la separazione di Behrami dalla moglie. Fino ad oggi, però, né Valon, né Lara avevano lasciato trapelare il minimo indizio attraverso i social. Ora che è arrivata la conferma ufficiale, nel mondo dello sport e del gossip elvetico non si parla d'altro: la storia ricorda un po' quella tra Tiger Woods e Lindsey Vonn, ma restituisce agli svizzeri un'immagine nuova di una sportiva che in passato era stata giudicata troppo presuntuosa e protetta dalla famiglia.