Reduce dall'esperienza di Valeria Marini si racconta a Verissimo parlando dei suoi amori, del rapporto tra gli uomini e il suo personaggio e delle grandi delusioni della sua vita. Sulla recente esperienza televisiva spiega: «Entri in coppia quando ci sono dei dubbi e, questo vivere quasi un mese lontani e in mezzo a dei tentatori, ti fa riflettere e capire se hai accanto la persona giusta».Sull'ultima relazione precisa: «Non ero felice quando ho ripreso la relazione conma sui sentimenti sono molto insicura. Ho provato a dirglielo, ma lui non lo ha compreso. A Temptation Island ho assunto un atteggiamento provocatorio, volevo capire se lui avrebbe reagito. Volevo sapere se ero importante per lui. Una cosa è certa: sono stata spontanea e non l'ho tradito. Con Ivan Gonzalez nel bagno siamo andati per fare gargarismi alla gola. Ho la coscienza a posto e sono rinata. Ivan è un ragazzo speciale e mi ha fatto ritrovare il sorriso». La stessa conduttrice insinua il dubbio sulla natura del rapporto con il tentatore spagnolo.esita, tradisce un certo attaccamento, ma solo a parole ribadisce che sono amici e che è single. La mente poi va molto indietro, a quando ha sofferto e aveva perso la voglia di vivere: «Io ho avuto una bruttissima depressione, non avevo neanche 18 anni e ho perso mia cugina, a cui volevo molto bene, in un incidente di macchina e sono entrata in un tunnel. Non mi vergogno a dirlo, ma sono stata sotto psicofarmaci. Il periodo è durato un anno e mezzo, mia madre è molto forte e mi ha aiutata. E questo prima di diventare famosa. Nella vita possono succedere momenti di difficoltà, ma se hai le persone giuste vicino ce la si fa sempre. Io non mi sono praticamente mai sposata, ho fatto una prova generale e l'amore è una delle forze della nostra vita. Sono sempre alla ricerca dell'anima gemella». La showgirl, infatti, non si è sposata con, le sue nozze sono state annullate perché lui aveva già una moglie.