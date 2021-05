Valeria Marini a Supervivientes, scoppia in lacrime il giorno del suo compleanno: naufraghi furiosi

Tutti contro Valeria Marini anche a Supervivientes, l'edizione spagnola de L'Isola dei Famosi. La showgirl sarda non è vista di buon occhio dai colleghi naufraghi e continua ad andare in nomination, ma a salvarla ci pensa sempre il pubblico. Oltre ai "baci stellari" ci sono anche le lacrime, per alcuni finte, versate nel giorno del suo 54esimo compleanno.

Valeria Marini in lacrime a Supervivientes

In Honduras lo scorso 14 maggio la bionda showgirl ha ricevuto un regalo dalla produzione: una torta che avrebbe dovuto condividere con gli altri naufraghi. Il dolce viene però mangiato dalla festeggiata e da alcuni suoi "fedelissimi". Gli esclusi a quel punto l'hanno accusata di essere un’egoista. «Non mi hanno detto che potevo condividerla con voi, non lo avevo capito!», la difesa.

Valeria Marini in lacrime a Supervivientes

«Qua c’è scritto ‘puede dejar mirando’ ed avevo capito che io scendevo e voi mi guardavate mentre mangiavo la torta», le parole pronunciate per giustificare il gesto, che però non sono state accettate. All'Isola spagnola sono tutti contro di lei. Valeria era già stata accusata di andare a pesca di conchiglioni e granchi e di mangiarseli da sola in mare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 13:33

