Valeria Marina, il nuovo fidanzato è un toy boy: ha 20 anni meno di lei

Valeria Marini, 52 anni a maggio, ha un nuovo amore. Almeno così pare. Dopo la fine della storia con Patrick Baldassarri, in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island, nella vita di Valeria ci sarebbe una nuova fiamma. A lanciare il gossip è il settimanale Spy. Il fortunato si chiamerebbe Gianluigi, pr, 20 anni meno di lei.



La coppia ha soggiornato lo scorso weekend a Rimini, dove lei era impegnata per un evento lavorativo; ma una volta spenti i flash e conclusi gli impegni, lei ha abbandonato la mondanità e si è ritirata in hotel: con lui, per dedicarsi con tutta se stessa al suo nuovo compagno

, queste le indiscrezioni del settimanale sul nuovo amore della Marini.

I due avrebbero passato un weekend d’amore a Rimini. Dopo aver soggiornato in un hotel, pare che abbiano pranzato insieme per poi lasciare la città, sempre in coppia. La delsuione per la precedente relazione conclusa con Baldassari sembra ormai acqua passata insomma, e la Marini pare aver ritrovato la sua felicità.



Spy ha rivelato anche un'altra indiscrezione sulla Valeria nazionale: sarebbe infatti pronta a prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island. Non più in coppia, ma come ospite speciale. Per ora non è stato rivelato altro.

