Valeria Marini, nozze col fidanzato Patrick Baldassari: «Pronti a sposarsi in segreto quest'estate»

MILANO – Sembra chesia segretamente vicino all’altare. Il fortunato sarebbe il suo storico excon cui sarebbe pronta a sposarsi quest’estate.I due vorrebbero mantenere l’evento segreto, anche e la cosa risulta difficile: “Si mormora che Valeria Marini, 51, e il fidanzato Patrick Baldassari, 47, stiano segretamente organizzando le loro nozze in quel di Milano Marittima – fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” - Pare che il lieto evento potrebbe aver luogo già questa estate.Difficile però che in quel posto e in quel periodo possano stare lontano da occhi indiscreti, come vorrebbero”.