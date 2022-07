Valeria Marini: «Volevo farmi suora». Ma una persona le ha fatto cambiare idea

di Paolo Travisi

Valeria Marini stava per farsi suora. Cosa le ha fatto cambiare idea? La popolare soubrette ha raccontato in un'intervista, pubblicata su Il Corriere della sera, della sua grande religiosità e del ruo rapporto con la chiesa.

La Marini dice di pregare «tutte le sere, Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento...Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo» afferma Valeria Marini nel corso dell'intervista.

Un anno la showgirl avrebbe pensato a prenedere i voti, una scelta dettata da «tante difficolà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante», afferma ancora nell'intervista.

Ma perché avrebbe scelto di non farlo e proseguire nella sua professione? Probabilmente l'incontro con il suo nuovo amore. Secondo i rumors, si tratterebbe di Eddy Siniscalchi, un imprenditore napoletano, di 20 anni più giovane, lui ha 35 anni. «L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera».

