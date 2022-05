Katia e Valeria e la lite, svelati i motivi: «La perdono, ma non dimentico». Cos'è accaduto

Valeria Graci, ospite del podcast "One More Time" di Luca Casadei, ha svelato i motivi per cui ha interrotto il sodalizio con Katia Follesa, ormai 10 anni fa. Le comiche facevano parte di un duo e poi hanno intrapreso carriere da soliste. Per anni hanno fatto sorridere il pubblico di Zelig a Scherzi a parte con le parodie di Uomini e Donne e Miss Italia.

«Ho un ricordo positivo dei dieci anni assieme a Katia. Ma a un certo punto nella vita accadono delle cose, si subiscono delle interferenze, si ha voglia di fare delle scelte diverse. Qualcosa si è rotto», ha spiegato riportando diversi retroscena. Sul primo incontro ha raccontato: «Lei veniva a vedere alcuni miei spettacoli a Milano. Era una mia fan. Ci siamo dette: perché non fare qualcosa insieme? È nato tutto per caso. E la nostra prima idea è stata parodiare le pubblicità televisive».

La separazione è avvenuta nel 2012. «Noi - ha continuato - eravamo gestite da un'agenzia che "se una è incinta lavora l'altra" e viceversa. Anche questo non è stato giusto, è stata una scorrettezza, perché se siamo un duo facciamo le cose insieme... Ero incinta, non avevo voglia di arrabbiarmi, così ho lasciato correre... In un momento delicato avrei avuto bisogno che Katia ci fosse: invece non c'è stata. C'è stato un bel po' di tempo in cui non ci siamo né viste né sentite. Poi ci siamo riviste e chiarite, ma ormai era tardi».

«Quello che avevamo creato in 10 anni io l'ho perso tutto, questa è la verità. Mettici le interferenze, mettici che eravamo magari ingenue, mettici che magari una si fida più di quello che dice una terza persona: quel noi è finito. E vederla sul palco con qualcun altro o qualcun’altra fa un po' male... Sono capace di perdonare, però non dimentico. Se ci fosse la possibilità di uno spettacolo insieme lo farei molto volentieri, ma sono fiera di aver ricostruito una carriera da solista in un momento difficile», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 15:31

