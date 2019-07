Uomini e donne, Valeria Bigella innamorata? Parla Antonio Moriconi: «La verità su di noi»

Giovedì 25 Luglio 2019, 22:00

“Non ho nulla da nascondere riguardo alla mia situazione sentimentale”, dopo le voci che volevano Valeria Bigella e, ex protagonista di “Uomini e donne” e Temptation, molto vicini, arriva il diretto interessato a sentire al liaison con l’ex corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi.Tra di lui e l’ex corteggiatrice soltanto amicizia: “È una notizia che smentisco: io e Valeria siamo solo due semplici conoscenti – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne - Ci siamo incontrati casualmente a Capri per la prima volta, mentre io ero con Andrea Melchiorre. Valeria si trovava lì con una sua amica per fare alcuni scatti per la sua nuova linea di costumi e così ci siamo incrociati”.La scorsa settimana però si è diffusa la falsa notizia: “Qualche utente sempre a caccia di gossip, dopo aver visto una foto che avevo condiviso sul mio profilo, ha notato una mano sullo sfondo che ha ricondotto a quella di questa persona. Nulla di strano visto che quello scatto era ripreso direttamente dalla pagina del brand di Valeria.Insomma, non c'era nessun grande mistero da risolvere né il desiderio da parte mia di nascondere qualcosa su quanto accaduto in quella giornata. A oggi, come raccontavo qualche settimana fa, sono ancora single. Non posso negare di aver frequentato alcune ragazze, ma nessuna di queste conoscenze è decollata”.