Valentino Rossi innamorato: volo privato con la sexy fidanzata Francesca Sofia Novello per raggiungere Ibiza

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

IBIZA – E’ pazzo d’amore. Il campione delle due ruote è fidanzato con la modella (di lingerie), 24 anni e per lei non bada a spese.Nella foto pubblicate da “Diva e donna” Valentino infatti accompagna la neo fiamma sulla scaletta di un aereo privato che ha prenotato per una vacanza sull'isola delle Baleari e il costo del regalino si aggirerebbe intorno alle 8mila euro.Grazie a Francesca Valentino dimentica un’altra modella, la sua ex Linda Morselli ora felicemente in coppia col pilota di Formula 1 Fernando Alonso.