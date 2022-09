Valentino Rossi, il battesimo della piccola Giulietta: presente anche Cesare Cremonini

Battesimo in casa Valentino Rossi. «Santo Battesimo ūü§ć 10.9.22» scrive il campione sotto il post dedicato alla figlia. Abitino panna con gonna in tullet, golfino chiaro: la tenerezza della piccola Giulietta emerge già dalle foto con i genitori, Valentino e Francesca Sofia Novello che, sorridenti abbracciano la piccola. Al battesimo, celebrato ieri, sabato 10 settembre, è seguita una festa con parenti e amici al Castello di Granarola, nelle Marche.

VALENTINO ROSSI: BATTESIMO DEL FIGLIO

Orsetti ovunque, palloncini colorati, buffet, luci e musica: una festa degna di nota per la primogenita in casa Valentino Rossi. E, all'appello degli invitati, non poteva mancare il grande amico della coppia, Cesare Cremonini. «Giulietta, pure love, friends.. (e future cantanti)» scrive il cantante a corredo di un post sul suo profilo Instagram in cui pubblica delle foto con la piccola Giulietta e la madre. Accanto a lui un cuscino con la scritta "Strapazzami di coccole" che Cremonini abbraccia scherzosamente. E poi, tra le altre, anche la foto con parenti e amici al taglio della torta e, sull'imbrunire, un piccolo concerto dove Creminini cede il microfono ad una piccola cantante, ospite della festa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 21:14

