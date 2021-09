Valentina Vignali arriva a Venezia in tuta: «Tutte in pompa magna e coi tacchi, io mi metto comoda»

Valentina Vignali arriva a Venezia, alla Mostra del Cinema, come tutte le influencer, ms a differenza delle altre opta per un look più nel suo stile. Ed ecco che le foto del suo arrivo alla laguna fanno il giro del web. L'ex gieffina è arrivata in barca indossando una tuta e ha condiviso sul suo account Instagram gli scatti insoliti. La didascalia è stata più che esplicita.

Valentina Vignali in tuta a Venezia

Niente lustrini, abiti sfavillanti e scollature vertiginose per la cestista finita al centro dell’attenzione mediatica per la scelta contro corrente. Come gli altri influencer è stata invitata a sfilare sul red carpet e al suo arrivo ha sorpreso tutti i followers con un abbigliamento sportivo.

Valentina Vignali in tuta a Venezia

Cresce la curiosità per cosa indosserà per il red carpet, mentre l'approdo non è sicuramente passato inosservato. «Dato che sono arrivate tutte in pompa magna e tacchi a spillo prima di me, io mi sono messa comoda portando un po’ di Vignalismo a Venezia… Preparatevi che domani vi stupisco, promesso», ha scritto a corredo del post.

