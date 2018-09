Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A cinque anni dall'intervento chirurgico,condivide su Instagram, dove ha 1.8 milioni di follower, una foto di quei giorni certo diversa da tutte quelle conosciute sino ad oggi dell'ex cestista einfluencer.LEGGI ANCHE:La foto del settembre 2013, anno in cui la Vignali posò per, è accompagnata da un lungo testo il cui la 27enne riminese, già sul parquet per il Cervia e l'Athena Basket Roma nonché ex fidanzata del giocatore di basket, ricorda quel periodo drammatico della sua vita e invita a lottare come ha fatto lei per affrontare la malattia che ha un certo momento l'ha anche costretta a sottoporsi a un intervento in sala operatoria. Cinque anni è, per numerosi tipi di tumore, la durata della fase di attesa al termine delle cure per scongiurare recidive. Valentina Vignali, testimonial di numerose maison di moda, ha anche spesso partecipato a POmeriggio 5 e a a Uomini e donne.