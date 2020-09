Valentina Vignali, la denucia: «Il nostro skipper ci ha scattato foto hot di nascosto, lo denuncio»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 14:35

. La giocatrice di baskek, ha denunicato un fatto piuttosto spiacevole: lo skipper della barca che aveva noleggiato per la sua vacanza ain Sicilia avrebbe fotografato di nascosto lei e una sua amica. L'uomo, secondo l'ex inquilina del, avrebbe scattato delle foto “proibite” che ritraevano «dettagli di parti intime» sia suoi che delle amiche con cui sta trascorrendo le vacanze. «Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna», ha detto la Vignali raccontando l'accaduto nelle sue storie Instagram.Le ragazze si sarebbero accorte soltanto per caso degli scatti rubati e, nel bel mezzo della navigazione tra le isole Eolie, avrebbero chiesto allo skipper di porgere loro il telefono per mostrare il contenuto della galleria. «Ha tentennato - spiega la modella - poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo». La cestista si è detta pronta a denunciare lo skipper anche perché parrebbe che l’uomo abbia inviato le foto anche ai suoi amici.Sempre su Instagramci ha tenuto a specificare che «quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa» conclude la Vignali.