Valentina Ferragni scopre il suo nuovo sport preferito insieme al fidanzato: «Ma Matteo è stanchissimo»

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono in vacanza a Minorca, Spagna e il loro soggiorno all'insegna dell'amore e della natura si sta rivelando anche molto divertente. Nelle sue storie Instagram più recenti, l'influencer ha rivelato ai suoi follower di avere scoperto qual è il suo sport preferito in assoluto e che, sicuramente, lo praticherà anche a Milano. Matteo, invece, per quanto apprezzi la compagnia della fidanzata, si è stancato davvero molto e Valentina si è divertita a immortalarlo "distrutto".

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha pubblicato delle nuove storie Instagram, nelle quali si diverte insieme a Matteo Napoletano sui campi di padel.

La storia tra Valentina e Matteo

La storia d'amore tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sembra procedere a gonfie vele. I due sembrano essere più innamorati che mai: si divertono insieme, viaggiano molto e tante situazioni carine o divertenti le postano anche sui social per rendere partecipi i propri follower.

