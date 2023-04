Valentina Ferragni e l'outfit da capogiro: ecco quanto costa l'abito piumato

di Redazione web

Valentina Ferragni, in uno dei suoi ultimi post su Instagram, indossa un abito lungo, rosa e molto attillato con alcune piume. L'influencer è molto elegante e i fan si sono chiesti quanto possa costare il vestito che fa risaltare la bellezza naturale della sorella minore di Chiara Ferragni. Il prezzo dell'outfit è da capogiro ma, nonostante questo, i follower hanno molto apprezzato e, infatti, hanno riempito il post di Valentina con commenti molto positivi.

Luca Vezil, l'ex di Valentina Ferragni: «Quella famiglia è un'accademia militaresca, sanno bene fin dove spingersi»

Valentina Ferragni, fuga da Milano a Portofino: «Non la sua foto migliore ma un bellissimo momento»

Valentina Ferragni a Los Angeles in (misteriosa) compagnia: la sorella di Chiara Ferragni è insieme al nuovo amore?

Il vestito di Valentina Ferragni

Il vestito rosa con piume di struzzo e uno scollo sexy sulla schiena che indossa Valentina Ferragni in uno scatto a bordo piscina, costa quasi 3.000 euro, 2.715 euro per la precisione. L'abito è una creazione della stilista polacca Magda Butrym ed è stato scelto dall'influencer che nella didascalia della foto ha scritto: «Balliamo?». Valentina Ferragni ha abbinato l'abito a un paio di sandali bianchi con tacco a spillo, un make up naturale che mette in risalto il colore verde dei suoi occhi e uno chignon basso.

Il profilo Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è un'influencer molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta, infatti, quattro milioni e mezzo di follower. Valentina posta spesso foto dei suoi viaggi, dei vari eventi a cui partecipa e dei suoi adorati nipotini: Leone, Vittoria ed Edoardo.

La vita sentimentale di Valentina Ferragni

La carriera di Valentina Ferragni sembra procedere a gonfie vele, mentre, l'influencer tende ad essere molto più riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Dopo la lunga storia d'amore con Luca Vezil, sembra che avesse intrapreso una frequentazione con un ragazzo più giovane di lei, frequentazione che dovrebbe già essere giunta al capolinea. Valentina Ferragni, quindi, dovrebbe essere single.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA