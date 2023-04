Valentina Ferragni a Los Angeles in (misteriosa) compagnia: la sorella di Chiara Ferragni è insieme al nuovo amore?

di Redazione web

"Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi", recita così un famoso detto che è preso alla lettera da molti, anche da Valentina Ferragni. L'influencer, infatti, ha trascorso le vacanze pasquali in California, più precisamente a Los Angeles. La sorella minore di Chiara Ferragni posta tutti i giorni sul proprio profilo varie foto o video in cui si trova in auto e riprende i paesaggi oppure immagini nelle quali si mette in posa e qualcuno la fotografa... ma chi? È ciò che si chiedono tutti i follower di Valentina. Che si tratti del suo nuovo amore?

Le storie Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni in questi giorni sta pubblicando molte storie per le vie di Los Angeles e anche se l'influencer appare sempre da sola, in realtà è in compagnia di qualcuno con cui si sposta spesso per le strade della città in automobile. Potrebbe trattarsi della sua nuova fiamma, ovvero Matteo Napoletano studente dalla "Biola" University che si trova a La Mirada, Los Angeles. Potrebbe esserci lui in compagnia di Valentina, anche perché nel giorno di Pasqua, l'influencer ha visitato la celeberrima Orange County (contea famosa per il telefilm O.C.) che si trova nella California meridionale proprio come Los Angeles e La Mirada.

A Los Angeles non c'è solamente Valentina Ferragni ma anche il suo ex fidanzato Luca Vezil si trova in città, presumibilmente per impegni di lavoro. Da quando i due si sono lasciati, i fan sperano in un ritorno di fiamma sul quale, però (almeno al momento), i due non si sono mai prononunciati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 10:32

