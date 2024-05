Valentina Ferragni e il suo linguaggio dell'amore: «Le lasagne». Il messaggio segreto nella foto con Matteo Napoletano

di Redazione web

Valentina Ferragni ama organizzare cene in compagnia dei suoi amici più cari e, spesso quando non è negli Stati Uniti, c'è anche il fidanzato Matteo Napoletano. La loro storia d'amore sembra procedere a gonfie vele e i due sarebbero più felici che mai. Insieme viaggiano, visitano luoghi e Paesi tropicali e documentano tutto sui social, ma si divertono anche ai mercatini in città, a giocare a padel oppure in casa con il loro amico a quattro zampe Pablo.



Nelle scorse ore, hanno cucinato due teglie di lasagna, ma nelle foto pubblicate tra le storie Instagram c'è un messaggio d'amore segreto. Ai fan non è proprio sfuggito il dettaglio: qualche giorno fa, Valentina ha lanciato la nuova collezione della sua linea di gioielli che comprende anche ciondoli con le varie iniziali: lei indossa la "M" di Matteo sulla collana e sugli orecchini.

Valentina Ferragni ai fornelli

Valentina Ferragni ha sempre detto che uno dei piatti che le riesce meglio è sicuramente la lasagna e così, dato che ieri sera aveva amici a cena, ha pensato di prepararla. L'influencer ha postato alcune storie mostrando teglie con pomodoro e mozzarella e pentole con mestoli pronti a raccogliere la passata rossa. La sorella minore di Chiara Ferragni ha scritto: «Il mio linguaggio dell'amore: fare le lasagne per i miei amici». Ecco, poi, il selfie con il fidanzato Matteo Napoletano: entrambi reggono in mano le lasagne appena fatte e sorridono divertiti verso l'obiettivo.

Valentina e il compagno, però, hanno in comune un'altra grande passione: il padel.

Valentina, Matteo e il padel

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono da poco tornati da una breve vacanza a Minorca, in Spagna.

