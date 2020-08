Valentina Ferragni brutta e grassa? «Non mi sento sbagliata», ma c'è un particolare

di Ida Di Grazia

La sorella minore di Chiara Ferragni è finita prima nelle tendenze di twitter per aver risposto agli attacchi di body shaming che spesso riceve sui social.Non è la prima volta chericeve messaggi da parte di haters che non perdono l'occasione per farle body shaming. Capita spesso che sotto le sue foto mentre si allena o in costume le scrivono cattiverie del tipo "sei grassa" o la paragonano, in modo negativo, con la sorella Chiara. Quello che è successo oggi però ha sopreso anche lei.grazie alle sue parole contro le critiche su suo fisico che spesso riceve sui social: «Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi.. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio. So che non posso piacere a tutti. A volte capita che qualcuno mi fermi per strada quando sono struccata e mi chieda una foto.Poi la pubblicano sui social e scrivono: “”. Allora mi chiedo: perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure davanti a me nessuno ha mai detto: “Vale, non mi piaci”. Magari non rappresento l’idea della perfezione. Ma preferisco essere imperfetta e accettarlo. Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza. Ognuna di noi prova a diventare più bella, brava, intelligente, Ma quando ci si deve fermare? Quando si è davvero abbastanza?».Le dichiarazioni di Valentina Ferragni sono state molto apprezzate sui social e la sorella di Chiara ha ringraziato i suoi followe per aver compreso il messaggio anche se in realta, come ha svelato queste parole non sono recenti, ma fanno riferimento ad un'intervista rilasciata lo scorso anno.