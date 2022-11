Valentina Ferragni, le critiche senza pietà alla foto: «Sei dimagrita troppo». E lei risponde così

Valentina Ferragni vittima di bodyshaming. La sorella minore di Chiara Ferragni si è ritrovata nel mirino dei social per aver pubblicato una foto su Instagram in cui, a giudicare dai commenti degli hater, Valentina appare «troppo magra». Ma lei non ci sta e rispode agli attacchi.

Cosa ha detto

Da quando ha annunciato pubblicamente la rottura con Luca Vezil, Valentina Ferragni sta cercando di ritornare alla serenità concentrandosi sugli impegni lavorativi. Anche se dalle foto appare sorridente e serena, l'influencer non sta trascorrendo un bel periodo e tiene a precisarlo sotto i commenti.

«Sei dimagrita troppo», si legge a corredo della foto pubblicata da Valentina, con indosso un paio di pantaloni aderenti e un'ampia camicia a quadri. E ancora: «Alla fine chi era “diversamente bella” in questo mondo di fotocopie, finisce sempre per somigliare a tutte le altre», ha scritto un hater.

La risposta di Valentina non si è fatta attendere: «Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male», questa è stata la replica della sorella di Chiara Ferragni, che ha generato un'ondata di affetto e sostegno da parte dei suoi follower.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 10:09

