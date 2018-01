Vacanza in jet privato per Melissa Satta, Boateng e altri amici: sui social scoppia la polemica

Gruppo vacanze 👏🏼👍🏻 #newyears2018 Un post condiviso da Melissa Satta-Boateng (@melissasatta) in data: Dic 30, 2017 at 8:01 PST

Lunedì 1 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:34

Vacanza in jet privato per Melissa Satta, suo marito e alcuni amici, ma è subito polemica. "Ostentare ostentare ostentare ... ma che non avete altro da farci vedere?". Melissa Satta come la signora Bonolis. L'ex velina e moglie del calciatore Kevin Prince Boateng, in partenza per festeggiare il Capodanno, è diventata bersaglio di ferocissime criticheper uno scatto pubblicato su Instagram.Esattamente come accaduto solo pochi giorni fa a Sonia Bruganelli, la showgirl è stata infatti sommersa di critiche e insulti per 'eccesso di ostentazione'. Ad attirare le ire del web, una foto che la ritrae in compagnia di amici e marito su un jet privato in partenza per Dubai.Tanti e pesanti i commenti: "L'ostentazione della loro ricchezza è inversamente proporzionale alla loro pochezza. Nessuna invidia solo l'augurio di trovare nel 2018 un vero senso alla loro inutile vita", "possono avere tutti i soldi del mondo ma cafoni restano", "quanta pochezza in questi scatto. Non c'è povero più povero di chi ostenta ricchezza!", "questo troppo ostentare lusso..vi rende ridicoli..punto", sono solo alcune delle decine di critiche mosse al calciatore e alla moglie. Che, almeno finora, hanno deciso di non rispondere, godendosi la vacanza senza polemiche.